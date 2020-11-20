Великий Новгород, , 12:51 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 ноября в региональном оперштабе. Это на один случай меньше, чем днем ранее. И на два больше, чем двумя сутками ранее. Таким образом, суточный показатель выявляемости стабилизировался. Одновременно в регион поступила первая партия лекарств для амбулаторных больных.

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Большинство новых инфицированных выявлено в Великом Новгороде — 78 человек. Также двузначные цифры дали за сутки Боровичский район (32), Старорусский район (19), Маловишерский район (11), в остальных районах — менее десяти новых носителей за сутки или нет совсем.

Нарастающим итогом в Новгородской области подтверждено 9903 случая заражения коронавирусом за время пандемии. Выздоровели 7046 человек, в том числе 170 выписаны за минувшие сутки. Скончался за всё время 91 человек.

Тем временем, в регион поступили первые партии препаратов, которые бесплатно будут выдаваться амбулаторным больным коронавирусом: 535 упаковок фавипиравира и 2850 упаковок парацетамола. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Уже с сегодняшнего дня они будут выдаваться пациентам. Препараты, которые поступят в медицинские организации сегодня, начнут передавать пациентам с 21 ноября. Лекарственные препараты будут поступать в регион партиями, до конца года. Их количество рассчитано на всех пациентов с коронавирусной инфекцией, требующих лечения в амбулаторных условиях», — заверяют власти Новгородской области.

На покупку лекарств для пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, региону из федерального бюджета выделено 22,4 млн рублей.

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