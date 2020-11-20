Ярославль, , 12:21 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин направил губернатору области проект концепции «Ярославская область — территория безопасного детства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Михаил Крупин (справа) и Алексей Константинов Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Также проект был передан председателю Ярославской областной думы Алексею Константинову и председателю Общественной палаты Ярославской области Сергею Соловьёву.

Концепция была разработана по поручению уполномоченного по правам ребёнка при президенте Анны Кузнецовой, которое было дано на заседании Совета отцов 16 октября.

«Разработанный проект Концепции предлагает применить новые подходы в государственном управлении, использовать передовой мировой опыт, выйти на новый уровень просвещения и профилактики в сфере безопасности детства. Для реализации Концепции нам необходимо разработать и принять целый комплекс мер. Очень важно обеспечить плодотворное взаимодействие всех заинтересованных участников», — сказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Проект концепции был разработан совместно с ведущими экспертами из сферы образования, медицины, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также с представителями родительского сообщества.

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