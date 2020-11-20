Баксанский район, Кабардино-Балкария, , 12:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии подверглось разрушению историческое место — древние могильники в районе селения Атажукино Баксанского района. «Черные копатели» разграбили древнее захоронение, засыпав кости усопших землей. ОБ этом варварстве сообщил краевед Виктор Котляров.

«Оба могильника насчитывали сотни захоронений. К какому времени они относятся — неизвестно, археологические раскопки здесь не велись. Могильники не были отнесены к объектам исторического наследия и не были взяты под охрану, этим и воспользовались варвары», — цитирует историка «Кавказский узел».

Этот факт стал достоянием правоохранительных органов, по сообщениям в СМИ организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Согласно материалам проверки, неустановленными лицами были вскрыты могильные плиты и разграблено содержимое более десяти древних захоронений, расположенных близ селения», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются лица, которые совершили данное преступление.