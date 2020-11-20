Горно-Алтайск, , 12:17 — REGNUM В Республике Алтай организована дополнительная ПЦР-лаборатория для проведения исследований на коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава региона Олег Хорохордин объяснил это необходимостью максимально оперативной обработки тестов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По словам зампреда правительства Динары Култуевой, ранее в новом здании Республиканской больницы планировалось разместить клинико-диагностическую лабораторию. Здесь же будут проводить ПЦР-диагностику.

«Здесь смонтировано современное оборудование, соответствующее всем необходимым требованиям. В ближайшее время ожидается поставка расходных материалов, реактивов», — отметила она.

Мощность лаборатории в штатном режиме составит 100 тестов в сутки. Медицинские работники пройдут специализированное обучение для работы на новом оборудовании. Зампред добавила, что тестовый запуск планируется уже в ближайшее время.

Читайте также: В Горном Алтае выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом