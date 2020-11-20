Красновишерск, Пермский край, , 12:17 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении 51-летнего жителя Красновишерска. Он признан виновным в истязании своей дочери 2005 года рождения, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в 2019—2020 годах отец жестоко избивал ребенка руками и проводом от электрического чайника. Девочка сбежала из дома. Сейчас подросток находится в социальном учреждении.

Следователи в адрес полиции внес представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Суд назначил фигуранту уголовного дела три года и три месяца лишения свободы условно.