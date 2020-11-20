Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирске школьники напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, выстроившись в цепочку вдоль проезжей части. В руках они держали макеты дорожных знаков.

В акции участвовали курсанты специализированного класса юных инспекторов дорожного движения школы № 56 Ленинского района Новосибирска.

«В условиях зимней погоды и раннего наступления темного времени суток повышается риск возникновения аварийных ситуаций на дороге. Но главной причиной дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор, неправильный выбор водителем манеры вождения в конкретных погодных условиях, нарушение правил маневрирования и превышение скоростного режима», — отметили в региональном управлении МВД РФ.

Организаторы акции также обращались к пешеходам, рекомендуя выбирать безопасный стиль поведения на проезжей части и вблизи неё.