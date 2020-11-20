Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбургской области нефтяную компанию привлекли к административной ответственности на нарушение экологического законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, предприятие использует площадку размещения нефтяных скважин, которая является осуществляет опасным производственным объектом, без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Компания признана виновном в административном правонарушении по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию»). Юрлицо оштрафовано на 500 тыс. рублей.

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