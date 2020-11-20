Архангельск, , 12:07 — REGNUM В 2020 году в Архангельской области в рамках ОМС врачи провели 576 процедур экстракорпорального оплодотворения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ФОМС, на проведение процедуры в этом году направили уже 67,5 млн рублей.

«Из-за введения ограничительных мероприятий в связи с пандемией в этом году и в целях защиты пациенток от вирусной инфекции COVID-19 плановая медицинская помощь по данному профилю была приостановлена, поэтому количество проведенных по ОМС процедур экстракорпорального оплодотворения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 84 случая», — рассказала начальник отдела организации ОМС и межтерриториальных расчетов территориального фонда ОМС Архангельской области Людмила Волохова.

В этом году в регионе благодаря ЭКО на свет появились 212 детей. Их родители были направлены на процедуру еще в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области смертность превышает рождаемость. За семь месяцев 2020 года в регионе родилось 5,5 тысяч детей, а скончались — 8,9 тысяч человек.