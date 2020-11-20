Саратов, , 12:08 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 202 человека. За минувшие сутки скончались еще пять инфицированных пациентов. Об этом сообщает облминздрав.

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Осложнения, вызванные коронавирусом, повлекли гибель четырех женщин и одного 45-летним мужчины. Женщины в возрасте 56 и 57 лет имели сопутствующие патологии, в числе которых артериальная гипертензия и заболевание почек. 71-летняя пациентка страдала заболеванием эндокринной системы и почек. 65-летняя саратовчанка имела сопутствующую коронарную патологию и заболевания эндокринной системы. Скончавшийся мужчина страдал ожирением.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 20 ноября у 24 707 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 238 жителей региона. Минувшим днем заболели 235 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 18 722 человека, за сутки — 523 пациента.

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