Москва, 20 ноября 2020, 12:06 — REGNUM Международный форум «Уроки Нюрнберга» выходит за рамки исторической науки и юридической науки. Ведь значение Международного военного трибунала настолько велико, что к нему вновь и вновь обращаются политики, журналисты, преподаватели всего мира, заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM участник форума, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Музей Победы на Поклонной горе 20−21 ноября проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».
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