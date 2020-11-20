Москва, , 12:06 — REGNUM Международный форум «Уроки Нюрнберга» выходит за рамки исторической науки и юридической науки. Ведь значение Международного военного трибунала настолько велико, что к нему вновь и вновь обращаются политики, журналисты, преподаватели всего мира, заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM участник форума, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Москва как место проведения форума имеет символическое значение. Именно в столице 1 ноября 1943 был подписан Секретный протокол Московской конференции Министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, где 18-м пунктом была «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».

В заключительном абзаце «Декларации…» было сказано про «главных преступниках, преступления которых не связаны с определённым географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств союзников.» То есть решение о проведении Международного военного трибунала принималось в Москве», — пояснил Дмитрий Асташкин, присутствующий на форуме Уроки Нюрнберга»

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Музей Победы на Поклонной горе 20−21 ноября проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

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