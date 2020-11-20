Париж, , 12:05 — REGNUM Пик второй волны заражений коронавирусной инфекцией во Франции с высокой долей вероятности пройден, заявил 20 ноября в Национальном агентстве общественного здравоохранения республики, сообщает французское издание Le Figaro.

«Даже если показатели останутся на высоком уровне, наблюдение за ними предполагает, что пик эпидемии второй волны преодолен», — поясняет агентство.

Напомним, с момента начала пандемии коронавируса число заражений опасным патогеном во Франции превысило отметку в 2 млн человек, что составляет более 3% от общемирового числа заражений. В общей сложности жертвами патогена стали 47 тыс. человек.