Камешково, Владимирская область, , 12:01 — REGNUM На канале Следственного комитета РФ опубликовано видео подозреваемого в похищении семилетнего школьника во Владимирской области, сообщает ИА REGNUM.

Семилетнего мальчика, жителя поселка Горки Камешковского района, искали с 28 сентября. Он приехал в посёлок из школы, но не вернулся домой. Благодаря помощи иностранных коллег правоохранители выяснили, что его удерживали в доме деревне Макариха.

На видеозаписи зафиксирован момент задержания мужчины, подозреваемого в похищении. Он говорит сотруднику правоохранительных органов, что держал мальчика в подвале.

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