Ульяновск, , 12:01 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило новые случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 275 и 234. Это следует из опубликованных данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 20 ноября, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 25 155 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 234.

Переболели COVID-19 в регионе 20 412 человек, из них за 19 ноября — 275 жителей. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 81,14%.

За последние сутки в регионе скончались от COVID-19 шесть пациентов. Всего с начала пандемии в Ульяновской области умерли 315 человек с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновский губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что при необходимости медработники будут обеспечены дополнительным транспортом. По словам главы региона, «нужно использовать все свободные машины в органах власти и иных учреждениях, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками».