Лондон, , 12:05 — REGNUM Возможность того, что вакцинация от COVID-19 в Великобритании может начаться в течение нескольких следующих недель, допустил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Он заявил об этом 20 ноября в эфире телеканала Sky news.

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«Надежда на это есть», — сказал Хэнкок, отвечая на вопрос о том, может ли быть начата вакцинация от коронавирусной инфекции в течение нескольких недель.

При этом он указал, что гарантий чего-либо в данном случае нет, однако добавил, что действительно крупномасштабная вакцинация, вероятнее всего могла бы быть объявлена на Новый год, а не до Рождества.

«Потому что мы должны быть абсолютно убеждены — любая программа вакцинации безопасна», — пояснил глава минздрава Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Великобритании общее число выявленных носителей коронавируса превысило 1,456 млн.