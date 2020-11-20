Оренбург, , 11:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 ноября, выявлено 189 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Показатель второй день подряд фиксируется на одном и том же уровне.

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Показатель выявленных случаев заражения выше чем показатель выздоровлений за сутки: 189 против 147. С начала пандемии в регионе оправились от болезни 18 437 человек. Скончались 175 пациентов, в том числе четверо за последние сутки.

С конца марта в регионе зафиксировано 21 318 носителей SARS-CoV-2. По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, на 100 тыс. населения приходится 1 089,4 случаев заражения.

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