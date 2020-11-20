Элиста, , 11:54 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявлено 67 носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 20 ноября. Днём ранее сообщалось о 72 новых случаях заражения инфекцией.

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В настоящее время медицинскую помощь в госпиталях получают 569 пациентов с COVID-19. Состояние 18 человек врачи оценивают как тяжёлое. В режиме самоизоляции находятся 4 тыс. 250 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 10 тыс. 897 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 тыс. 434 пациента. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 128 жителей республики.

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