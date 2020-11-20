Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Во всех ленах Швеции теперь действуют более строгие местные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Согласно предписаниям правительства и Агентства общественного здравоохранения, граждане должны избегать посещения бань, спортзалов и библиотек. Однако несмотря на это, муниципалитеты по всей стране решили оставить места массового скопления открытыми для посещения. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Осенью Агентство общественного здравоохранения Швеции прибегло к практике ужесточения карантинных ограничений в отдельных регионах. Однако после того, как лен Емтланд последним ввел более строгие санитарно-эпидемиологические нормы, «местные» карантинные ограничения фактически действуют по всей Швеции. Это означает, что граждане во всех регионах страны, среди прочего, должны «воздерживаться от пребывания в таких закрытых помещениях, как магазины, торговые центры, музеи, библиотеки, бани и тренажерные залы».

Но политики и чиновники на местах интерпретировали правила по-разному. В нескольких городских муниципалитетах страны библиотеки и рестораны до сих пор открыты. Тем самым гражданам позволяется нарушать рекомендации Агентства общественного здравоохранения.

Примером может служить Эребру, где закрылись бассейны и художественные галереи, но библиотеки по-прежнему продолжают свою работу.

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