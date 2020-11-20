Красноярск, , 11:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 903 человека с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 ноября в крае скончались 15 пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе выявлено 32 886 носителей SARS-CoV-2.

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