Грозный, , 11:48 — REGNUM Из 31 вывезенного из Сирии ребенка восемь — уроженцы Северного Кавказа. Их передали родственникам после проведения необходимого обследования, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Дети поехали в четыре субъекта СКФО — Чечню, Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию.

Напомним борт Минобороны РФ 13 ноября привез из Сирию в Москву 31 ребенка из российских регионов. Дети прошли карантин, им сделаны тесты на коронавирус, ряд детей в настоящее время находится на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая группа российских детей, которых вывезли из Сирии за последние три года. Многие из них были уроженцами Северного Кавказа, или родились уже за границей от родителей, которые выехали по разным причинам в зону боевых действий в Сирии.

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