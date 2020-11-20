Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области обновлён «рекорд» по числу смертей от COVID-19. Так, за истекшие сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 ноября.

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались семь женщин в возрасте от 71 года до 82 лет и тринадцать мужчин в возрасте от 61 года до 88 лет. Все пациенты, умершие от COVID-19, имели ряд хронических заболеваний.

В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 1 тыс. 151 пациент.

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