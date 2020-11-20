Казань, , 12:02 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 20 ноября посетил открывшийся центр управления регионом. Его основной задачей, по словам руководителя центра Сергея Блаженного, является разработка и внедрение единой методологии работы с обращениями граждан, оптимизация действующих процессов рассмотрения обращений и разработка механизма ускоренного решения проблем.

С начала октября сотрудники центра обработали порядка тысячи обращений и перенаправили их в профильные ведомства. Здесь сформирована интерактивная карта, которая отражает системность проблем по заявлениям граждан.

В 2019 году в регионе заработала единая система 112, до конца 2020 года планируется открытие ситуационного центра при правительстве области.

Губернатор поручил более активно информировать население по проводимой работе центра управления регионом.

ИА REGNUM напоминает, новый проектный офис «Центр управления регионом» появился в Татарии еще летом текущего года. Он был организован на базе информационной системы «Народный контроль» с использованием цифровой платформы обратной связи. Система «Народный контроль» работает в Татарии с 2012 года. За время ее существования в ней было опубликовано более 290 тыс. заявок, из них свыше половины решены положительно.

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