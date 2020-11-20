Брянск, , 11:43 — REGNUM Уголовное дело о государственной измене рассмотрел Брянский областной суд. Мужчина копировал секретную документацию о российских комплексах вооружения на заводе в Мурманской области, чтобы передать данные разведке США, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе суда.

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Гражданин России работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Установлено, что в 2015—2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию. В начале 2019 года мужчина решил передать эти данные американскому ЦРУ. В июле 2019 года подсудимый был задержан органами федеральной службы безопасности в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.