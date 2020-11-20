Ставрополь, , 11:49 — REGNUM Государственные аптеки Ставрополья начали бесплатную выдачу лекарств пациентам, которые переносят коронавирус в легкой и среднетяжелой формах и проходят лечение амбулаторно в самоизоляции. Препараты больные смогут получить только по рецепту врача, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в управлении по информполитике правительства края.

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Правительство России направило регионам 5 млрд рублей для приобретения лекарств для амбулаторных больных, Ставрополью из этой суммы выделено 105,5 млн рублей. К настоящему времени край получил для обеспечения пациентов девять наименований препаратов, в том числе противовирусные, антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянты.

Выдачу лекарств по рецептам амбулаторным пациентам с диагнозом COVID-19 уже начали 34 госаптеки Ставрополья, всего их будет задействовано порядка 40. Отмечается, что аптечная сеть доставит больному препараты силами волонтеров или медработников.

По данным на утро 20 ноября, на Ставрополье зарегистрировано почти 25,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в регионе почти 22,7 тыс. носителей инфекции, 498 пациентов с COVID-19 скончались.