Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Свердловской области является контролируемой и не требует введения режима «локдауна», сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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По словам Куйвашева, сейчас регион находится в другом положении, нежели весной-летом 2020 года.

«При этом не можем мы игнорировать и экономические последствия от всеобщей изоляции», — написал губернатор.

В частности, необходимо, чтобы у людей была работа и возможность прийти в социальные учреждения, добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 42 460 случаев заражения коронавирусом.