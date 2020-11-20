Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM Прокуратура в Бурятии организовала проверку по факту акций протеста предпринимателей, вынужденных закрыться из-за новых «коронавирусных» ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как отмечается, владельцы торговых объектов выступили против мер региональных властей.

«Надзорный орган проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса», — отметили в прокуратуре.

Напомним, предприниматели протестуют уже третий день. В своём обращении к главе республики Алексею Цыденову, они назвали указ о локдауне направленным исключительно против местного бизнеса, поскольку он не касается работы федеральных сетевых магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 ноября уполномоченный по правам человека в Бурятии Чингис Матхеевобъявил о создании инициативной группы. Омбудсмен намерен привлечь «необходимые органы власти», с которыми будут обсуждать пункты обращения протестующих.

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