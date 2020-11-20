Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило новые случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 145 и 101. И обновлён «рекорд» по числу выявленных за сутки носителей новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 20 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 11 387 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 101. Согласно представленным данным, это рекордное суточное число выявленных носителей коронавируса. Ранее максимальный прирост был отмечен 17 мая, когда за сутки было подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом.

Победил коронавирус в Чувашии 10 171 человек, что составляет 89,3% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 145 человек. В настоящее время продолжают лечение в стационарах и на дому 995 пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Чувашии зарегистрировано ещё десять летальных исходов от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в республике умер 221 пациент с коронавирусом.

По данным минздрава, в настоящее время в Чувашии развернуто 3040 коек для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него, что составляет 33,2% коечного фонда. Свободно 15,2% коек.