Копенгаген, , 11:35 — REGNUM Разработчики из IO Interactive работают над новой игрой про Джеймса Бонда. Об этом сообщалось 19 ноября на официальном YouTube-канале студии.

Известно, что в игре разработчики расскажут о первых миссиях Агента 007. Дата релиза и доступные платформы пока не сообщаются.

Напомним, датская студия IO Interactive наиболее известна играми серии Hitman. Сейчас разработчики готовятся к релизу Hitman 3 — он должен состояться в январе 2021 года.

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