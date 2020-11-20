Красноярск, , 11:34 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 336 человек, за весь период — у 32 886. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1%.

Выздоровели 332 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 25 333.

Как сообщило ИА REGNUM, 19 ноября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 333 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки жертвами COVID-19 стали 15 человек

Читайте развитие сюжета: В Красноярском крае скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом