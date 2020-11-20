Псков, , 11:50 — REGNUM В Псковской области, по данным регионального оперативного штаба от 20 ноября, за сутки выявлено 169 новых инфицированных коронавирусом лиц. Это на шесть случаев больше, чем сутками ранее. При этом 188 человек из числа ранее заразившихся были выписаны.

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Таким образом, вторые стуки подряд количество выздоровевших превышает число новых выявленных носителей коронавируса. Ввиду чего губернатор региона Михаил Ведерников 20 ноября заявил, что ситуация в Псковской области непростая, но находится под контролем, поэтому в ближайшее время дополнительные ограничения вводить не планируется.

С учетом новых данных, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 699 зараженных коронавирусом, из которых 5650 человек выздоровели, 72 человека умерли.

Как уточнил Ведерников, в настоящее время в регионе формируется дополнительный коечный фонд. Также организуется работа амбулаторного COVID-центра в Псковской областной инфекционной больнице, готовится к запуску информационная система уведомлений граждан об итогах тестирования.

Параллельно увеличиваются мощности ПЦР-лабораторий региона за счет приобретения дополнительного оборудования в Центр СПИД. Закупаются препараты для амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией. На эти цели из резервного фонда правительства Псковской области выделено свыше 23 млн рублей.

«В целом ситуация непростая, но введение дополнительных ограничений в настоящий момент мы не планируем. По всем основным позициям потребности Псковской области закрыты благодаря федеральной поддержке», — подчеркнул губернатор.

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