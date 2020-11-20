Севастополь, , 11:33 — REGNUM Ещё 56 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки, сообщили 20 ноября в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 59 новых носителях вируса.

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«По состоянию на утро 20 ноября зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 18 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в пресс-службе.

За сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учета в связи с выздоровлением 91 пациент. За весь период пандемии в регионе подтвержден 3751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3129 человек, умерли — 99 пациентов.

На 20 ноября в стационарах Севастополя проходят лечение 270 пациентов с COVID-19, 227 человек лечатся амбулаторно.