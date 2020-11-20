Белград, , 11:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в своём профиле в социальной сети 20 ноября выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха Сербской православной церкви Иринея. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Для меня было честью быть с Вами знакомым. Такие, как вы, никогда не уходят…», — написал Вучич, опубликовав фотографиею Иринея.

Напомним, патриарх Ириней скончался 20 ноября утром после того, как 4 ноября заразился коронавирусом и был отправлен на лечение в военно-медицинский центр в Карабурме.