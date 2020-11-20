Челябинск, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области к 20 ноября умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Пятеро ушли из жизни от COVID-19. Среди них 71-летний, 76-летний и 79-летний мужчины, а также женщины 44 и 86 лет. Ещё трое (два 82-летних мужчины и 55-летняя женщина) скончались от других заболеваний.

Всего с начала пандемии на Южном Урале умерли уже 783 пациента с коронавирусом. Из них 247 скончались от COVID-19.