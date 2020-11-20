Вашингтон, , 11:28 — REGNUM В сервисе Steam стартовала распродажа игр, приуроченная к проведению конференции DevGAMM 2020. Об этом сообщалось 19 ноября на одной из страниц сервиса.

Со скидкой можно приобрести наиболее интересные игры, представленные на конференции. Помимо этого, на странице DevGAMM 2020 появились бесплатные демоверсии многих проектов.

Напомним, DevGAMM — это ежегодная конференция для разработчиков видеоигр из стран СНГ. В 2020 году она проходила в онлайн-формате.

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