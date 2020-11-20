Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 311 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 ноября. Днём ранее суточный прирост носителей инфекции составил 307 человек.

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Новые случаи заболевания COVID-19 подтверждены в 47 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, Ростове-на-Дону выявили 126 носителей инфекции, в Батайске, Таганроге, Аксайском и Сальском районах — по десять случаев заражения SARS-CoV-2. 26,7% новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 1,3% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 36 тыс. 834 жителя Ростовской области.

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