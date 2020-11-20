Токио, , 11:23 — REGNUM Nintendo запретила проводить ежегодный турнир по Super Smash Bros. из-за использования сторонней модификации. Об этом 19 ноября сообщило издание Kotaku.

Дело в том, что на турнирах серии The Big House используется модификация Slippi, призванная улучшить качество онлайн-соединения. Однако, по словам представителей Nintendo, эта программа нарушает правила пользования интеллектуальной собственностью компании.

Напомним, Super Smash Bros. — это серия игр-файтингов, бойцами в которых являются популярные персонажи проектов Nintendo. Последняя игра франшизы с подзаголовком Ultimate вышла в 2018 году.

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