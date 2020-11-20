Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Петербурге добровольные активисты начали подвозить медиков домой в трех районах города. Уже третий день 25 автоволонтёров в рамках акции «Подвези врача» действуют в Красногвардейском, Пушкинском и Московском районах. Медиков подвозят в пределах микрорайона, причем автомобиль после каждой поездки обрабатывают дезинфектором, а водитель и врач используют средства индивидуальной защиты.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Участковые врачи находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Вызовов много. И от того, как быстро они приедут к больному и поставят ему диагноз, нередко зависит жизнь людей», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Добавим, сейчас пожилым людям на самоизоляции в Петербурге помогают 629 человек, получивших аккредитацию в региональном добровольческом штабе на базе Центра городских волонтёров. Ежедневно во временном госпитале в «Ленэкспо» также на смену выходят по семь волонтёров с координатором.

Напомним, по данным городского комитета по здравоохранению, в Петербурге переболели COVID-19 или болеют им в настоящее время около 15 тысяч сотрудников медицинских организаций, из них около 13 тысяч — медицинские работники.

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