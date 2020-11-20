Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число смертей граждан, у которых выявлен коронавирус. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки (на 20 ноября) из-за коронавирусной инфекции умерли десять человек. Еще в пяти случаях причиной смерти пациентов с коронавирусом названы сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 828 случаев смерти пациентов, чей тест на коронавирус был положительным. От COVID-19 скончались 508 человек, еще 320 — от сопутствующих заболеваний.

Добавим, что в Прикамье растет заболеваемость коронавирусной инфекции, приходится разворачивать дополнительные койки в больницах. На сегодняшний день в стационарах находятся 2 093 человека, из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ.

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