Пермь, , 11:21 — REGNUM В Пермском крае за стуки, по состоянию на 20 ноября, выявлено 286 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион обновил свой рекорд (на 19 ноября суточный показатель составлял 272 случая).

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Среди новых носителей SARS-CoV-2 семеро детей и 279 взрослых: 109 мужчин, 170 женщин. На лечении в больнице находятся 100 человек, а дома под наблюдением медиков — 186 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6%, коэффициент распространения — 1,17 (на 19 ноября — 1,17). Показатели сохранились на уроне 19 ноября.

С конца марта в регионе зафиксировано 17 717 носителей коронавируса. Оправились от болезни 12 051 человек. От коронавирусной инфекции скончались 508 пациентов.

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