Пенза, , 11:25 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 20 ноября подтвердилась у 18 584 человек, за сутки заболели еще 163 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 165 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 14 244 человека, за сутки — 247 пациентов. 223 жителя региона скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, стационар клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина, 24 продолжает прием пациентов в штатном режиме. Данный корпус дополнительно подготовили для ковидных пациентов в случае необходимости.

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