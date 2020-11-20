Алма-Ата, Казахстан, , 11:19 — REGNUM Полиция задержала трех человек, представлявшихся полицейскими и отбиравших телефоны на улице. Об этом заявил начальник управления полиции Турксибского района Алма-Аты Еркин Амантаев, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

«Трое лиц азиатской национальности в возрасте 30−35 лет, представившись сотрудниками полиции, находясь в роще Баума, под угрозой применения физического насилия завладели личным телефоном», — сказал Амантаев, комментируя один их эпизодов. Подозреваемые не были одеты в форменную одежду и не предоставляли документы.

Он добавил, что полиция задержала злоумышленников 18 ноября 2020 года. Трое подозреваемых водворены в следственный изолятор. Один из подозреваемых ранее судим за хулиганство и грабеж.

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