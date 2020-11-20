Нефтеюганск, Югра, , 11:19 — REGNUM В Югре «ОАО «ЮТэйр — Вертолётные услуги» выплатило более 3,7 млн рублей компенсации несовершеннолетней дочери пилота вертолёта, погибшего в авиакатастрофе в Турции в 2012 году. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Восемь лет спустя Нефтеюганским районным судом удовлетворено исковое заявление транспортного прокурора о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда и ежемесячного содержания в сумме более 34 тыс. рублей в счёт возмещения вреда в связи с потерей кормильца.

Права сироты восстановлены. С «ЮТэйр» в пользу дочери пилота взысканы более 3, 7 млн рублей.