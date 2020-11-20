Калуга, 20 ноября 2020, 12:31 — REGNUM В Калуге представители общественных молодёжных движений региона передали медикам областной клинической больницы медицинские маски, средства индивидуальной защиты, канцтовары, бытовую технику, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.
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Активисты регионального отделения «Молодая гвардия» и всероссийского движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» также организовали на территории медицинского учреждения концерт для врачей и медперсонала больницы.
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