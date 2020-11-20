Калуга, , 12:31 — REGNUM В Калуге представители общественных молодёжных движений региона передали медикам областной клинической больницы медицинские маски, средства индивидуальной защиты, канцтовары, бытовую технику, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Молодёжные активисты поддержали медиков, борющихся с COVID-19 Фото Калужского регионального отделения «Молодая гвардия»

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Активисты регионального отделения «Молодая гвардия» и всероссийского движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» также организовали на территории медицинского учреждения концерт для врачей и медперсонала больницы.

«Мы гордимся силой духа наших врачей! Они сейчас на самой передовой. Мы провели эту акцию в знак благодарности за их отвагу и верность делу. Приятно было слышать признательность с их стороны за поднятие духа и положительные эмоции. Нашей основной целью было показать, что мы рядом, и мы ценим их труд», — заявил руководитель Калужского регионального отделения «Молодая гвардия» Дамир Шабакаев.

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