Женева, Швейцария, , 11:17 — REGNUM Экваториальные и тропические леса, таких как, например, северные чилийские леса Патагонии, за счёт видового разнообразия способны наиболее эффективно поглощать углекислый газ. Такой вывод сделала международная исследовательская группа под руководством специалистов Женевского университета (UNIGE), проанализировавшая, какие типы лесов с точки зрения биоразнообразия являются наиболее эффективными в хранении углерода.

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При этом отмечается, что восстановленные тропические леса поглощают больше углерода, чем старовозрастные. При этом выяснилось, что в лесах, расположенных в холодных или засушливых регионах, именно количество деревьев и плотность их произрастания, а не их разнообразие является основным критерием для поглощения CO2.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications и, как полагают учёные, будут полезны для определения естественных подходов к борьбе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные заявили, что деревья в бассейне реки Конго стали поглощать меньше углекислого газа (СО2).