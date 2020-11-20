Краснодар, , 11:17 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом, об этом 20 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 169 новых носителях.

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Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — там выявили 48 новых пациентов, ещё 20 случаев заражения подтверждено в Динском районе, 18 случаев — в Анапе, семь в Белореченском районе, по шесть — в Новороссийске, Ейском и Лабинском районах, по пять носителей выявили в в Туапсинском, Красноармейском, Темрюкском и Усть-Лабинском, в Сочи и Геленджике.

За период пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 376 человек, 13 335 пациентов выздоровели. Число жертв коронавируса в регионе достигло 533 человека.

В тяжёлом состоянии на 20 ноября остаются 45 пациентов: 42 — на аппаратах искусственной вентиляции легких, трое на экстракорпоральной мембранной оксигенации.