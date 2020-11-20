Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Один из основателей Twitch Кевин Лин покинул компанию после 12 работы. Об этом он сообщает 20 ноября на своей странице на сервисе Medium.

Лин рассказал, что теперь он будет больше времени уделять семье, спорту и видеоиграм. При этом разработчик не планирует останавливаться на достигнутом и хочет в ближайшем будущем создать ещё один проект такого же масштаба, как и Twitch.

Напомним, Twitch — это сервис для проведения онлайн-трансляций. Его основной тематикой являются видеоигры.

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