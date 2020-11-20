Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Со следующей недели в Швеции вступает в силу самое жесткое ограничение за время пандемии коронавирусной инфекции. В стране будет запрещено проведение массовых мероприятий и публичных собраний с участием более восьми человек. Однако утром 20 ноября в студии телеканала SVT министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен допустила, что правительство может сделать исключение и разрешить большему числу людей приходить на похороны.

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«Душераздирающе думать о том, что на похоронах будет максимум 8 человек. Что по этому поводу думает правительство?», — задал вопрос один из зрителей.

«Мы сказали, что предельное число участников — восемь человек, но, если есть какие-либо изменения или корректировки, мы сообщим вам об этом сегодня», — ответила Халленгрен.

Напомним, что Церковь Швеции попросила власти увеличить максимальное число собравшихся на похоронах до 20 человек.

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