Рязань, , 11:19 — REGNUM Ещё 114 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 20 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находится 441 пациент.

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В целом, в Рязанской области подтвердили 12 886 положительных тестов на инфекцию. Выздоровели 9,8 тысячи человек, в том числе 181 пациент выписан на истекшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах 44 человека, из них 21 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального штаба, за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход у пациента с коронавирусом. Всего от осложнений на фоне инфекции скончались 78 человек.