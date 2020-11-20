Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на 12% снизилась суточная смертность от COVID-19 по сравнению с предыдущими сутками. Тем не менее, по суточной смертности Петербург лишь немного уступает Москве.

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Как сообщает оперативный штаб, в городе за предыдущие 24 часа подтвердили 63 новых летальных исхода от COVID-19. Это на девять смертей меньше, чем днем ранее. И меньше, чем в Москве, где за день умерли 77 человек.

Всего в Петербурге за время пандемии от COVID-19 погибли, согласно официальной статистике, 4826 человек. Выздоровели 54 429 граждан из 92 794 зараженных, включая 1229 выписанных с больничных за последние сутки.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли еще у 2394 человек, в России — у 24 318 граждан в 85 регионах. Всего в стране выявили 2 039 926 случаев заражения, в 35 311 из них пациенты скончались, включая 461 летальный исход за последние сутки.

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