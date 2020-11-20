Казань, , 11:20 — REGNUM В Татарии по информации на 20 ноября заражены коронавирусом 9 556 человек, за сутки заразились ещё 67 жителей (минувшим днем — 61 человек). Всего выздоровели 8 373 пациента, за сутки — 55 человек. Летальных исходов на территории республики подтверждено 126 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали семь пациентов, 60 — лечатся на дому. Снова наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 26 человек, 13 — в возрасте от 60 до 70 лет, еще 12 — от 50 до 60 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 34 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на 74-ом году жизни скончался 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

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