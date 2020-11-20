Вашингтон, , 11:10 — REGNUM В Microsoft Store стартовала распродажа игр в честь «чёрной пятницы». Об этом 20 ноября сообщается на официальной странице сервиса.

Акция продлится до 3 декабря 2020 года. В ходе её проведения по скидке можно будет приобрести игры для PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, 10 ноября 2020 года компания Microsoft выпустила свою новую консоль Xbox Series X. Одновременно с ней также вышла и менее мощная приставка Xbox Series S.

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